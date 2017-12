DA QUEM



Aline Riscado está curtindo o sol em São Miguel do Gostoso, em Natal no Rio Grande do Norte, e exibiu a boa forma ao publicar um clique no Instagram nesta quinta-feira (28).

"Bom dia", escreveu ela na legenda.



A musa vai passar a virada do ano no local com Felipe Roque.

São Miguel do Gostoso também foi o destino escolhido por Sasha Meneghel e Bárbara Evans.

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2017/12/aline-riscado-deseja-bom-dia-aos-fas-com-foto-exibindo-barriguinha-trincada.html