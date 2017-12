Anitta no Central Park

Anitta está aproveitando bem sua viagem à Nova York, nos Estados Unidos. A cantora, que compartilhou um registro ao lado do marido, Thiago Magalhães, pela primeira vez ontem, publicou uma foto em que ela aparece toda estilosa no Central Park, nesta quinta-feira (28), no Instagram.



O clique fez muito sucesso na rede social e a estrela brasileira foi até comparada a uma diva internacional.

"Está parecendo a Camilla Cabelo", escreveu um internauta. "Sou fã da Anitta, mas está igualzinha", concordou outro. "Anitta com roupa não dá nem para reconhecer", ironizou um terceiro.



Antenada em moda, Regina Casé curtiu e adivinhou a grife do look usado pela carioca. "Prada, né amiga? Tenho esse casaco. Vamos dar uma 'rolelzinho' chique fino igual que nem", brincou a apresentadora.

Anitta, Thiago Magalhães, Carina Liberato e Marcos Von Kilzer

