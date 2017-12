DA ÉPOCA NEGÓCIOS



Se você quer passar a virada de ano na presença da família Trump, precisa estar disposto a gastar. Isso porque o resort e clube de golfe Mar-a-Lago, que pertence ao presidente norte-americano Donald Trump, aumentou os preços de sua festa anual de Réveillon.



A propriedade, que fica na Flórida, ocupou um espaço privilegiado no noticiário em 2017, devido às visitas frequentes do dono. Chegou até a ganhar o apelido de "Casa Branca de Inverno", por causa das escapadas do republicano.



De acordo com o site Politico, o resort subiu os preços dos ingressos para a festa em US$ 75 (aproximadamente R$ 250) para sócios e em US$ 175 (R$ 580) para os hóspedes.



Se no ano passado os ingressos custavam US$ 525 para sócios e US$ 575 para os demais, este ano custam US$ 600 e US$ 750, respectivamente. Convertidos para reais, o custo seria de R$ 1.980 e R$ 2.476.



Isso sem contar o preço para ser um sócio, que também aumentou recentemente. A taxa inicial para novos membros dobrou para US$ 200 mil depois da eleição de Trump. Além disso, os sócios pagam uma anuidade que passou de US$ 1 mil para US$ 15 mil. E detalhe: não podem levar mais de dois convidados por vez para o clube.



A expectativa é que, como de costume, Trump passe o Ano Novo ali. Um veículo local informou que a primeira-dama Melania Trump e o filho Barron Trump já foram vistos em Mar-a-Lago.

Reprodução Resort e clube de golfe Mar-a-Lago, que pertence ao presidente norte-americano Donald Trump

