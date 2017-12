DA QUEM



Final de 2017 chegando e Mark Wahlberg decidiu curtir a chegada de 2018 com a família e longe dos EUA. O galã foi para Barbados com a mulher e os filhos e, claro, não deixou de cair no mar na paradisíaca região.



De bermuda, o ator e ex-modelo de (pasmem!) 46 anos exibiu o corpão sarado à beira-mar enquanto trocava beijos com a mulher, a modelo Rhea Durham, com quem é casado desde 2009. Michael, o primogênito do casal, também foi clicado pelos paparazzi.



Wahlberg e Rhea ainda são pais de Ella, 14, Brendan, 9, e Grace, 7.

Reprodução Mark Wahlberg

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2017/12/aos-46-mark-wahlberg-mostra-musculos-e-troca-beijos-com-mulher.html