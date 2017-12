DO O GLOBO



Um avião se chocou contra a parede de um prédio adjacente ao aeroporto Internacional de Malta, na noite de quarta-feira, após ser arrastado por ventos fortes que atingiram a região.

A ponta da aeronave chegou a entrar completamente pela parede do prédio.

Os serviços de emergência foram acionados, mas não há registro de feridos. Não havia ninguém dentro do avião na hora do incidente.



Segundo a mídia local, o prédio atingido pertence ao Grupo Polidano, empresa local de construção civil, cujo escritório fica ao lado da pista do aeroporto.

O avião estava estacionado dentro do aeroporto e se deslocou em direção ao prédio após ventos fortes removerem a trava que impediria a aeronave de ser mover. A aeronave é um jato particular modelo Dassault Falcon 7X.



Ainda de acordo com a mídia local, o avião pertenceria a Michael Ashcroft, principal doador do partido conservador do Reino Unido, porém a informação não foi confirmada por representantes do político.

DARRIN ZAMMIT LUPI / REUTERS Ninguém ficou ferido no incidente





Fonte: https://oglobo.globo.com/mundo/ventos-fortes-fazem-aviao-se-chocar-contra-predio-de-aeroporto-em-malta-22235879