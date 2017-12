CÍNTIA BORGES

DA REDAÇÃO

No fim de semana que antecede a virada do ano, o MidiaNews reuniu as principais atrações para os próximos dias -, inclusive, as festas do Réveillon, na Grande Cuiabá.

A programação ainda conta com eventos que acontecerão na sexta-feira (29) e no sábado (30).

No cinema, estarão em cartaz os filmes “Fala Sério, mãe!”, com a estrela Larissa Manoela, e "Roda Gigante", de Woody Allen, com Kate Winslet.

Na virada para o Ano Novo haverá eventos para todos os gostos e bolsos.

A relação inclui opções em Cuiabá, que vão desde eventos gratuitos a outros, com preços entre R$ 50 a R$ 350.

Confira programação na íntegra:

Sertarena

Nesta sexta-feira (29), acontece a "Balada das Santinhas", com as duplas Denner & Rhuan e Rodrigo & Ramon.

A entrada é gratuita para mulheres que beberem uma dose de whisky.

Os ingressos custam R$ 30.

No sábado (30), véspera do Réveillon, é realizada a festa "A Saidera".

A animação da festa fica por conta da dupla Leo & Samuel, banda Tome Aí e o DJ Juliano.

A festa é open bar de cerveja, e os ingressos custam R$ 30.

No domingo (31), tem o Réveillon Sertarena, com as duplas sertanejas Thiago Souza & Rafael e Kelly & Klinger.

A noite terá mesa de caldos e frutas e será open bar de cerveja, água, refrigerante e outras bebidas.

Os ingressos custam R$ 50.

Para mais informações, acesse o site da casa ou no número (65) 99954-2374

Gerônimo

Nesta sexta-feira (29), rola a festa "#Sextoudeverão", com as duplas Leo & Samuel e Theo Lima & Juliano e o DJ Tomate.

A casa abre às 23h30, e a entrada é gratuita até 1h.

No sábado (30), a festa "Tequila em Dobro" promete agitar quem gosta de sertanejo. O som fica por conta da dupla Sarah e Lívia, DJ Tomate e da banda Tome Aí.

No domingo (31), o Gerônimo West Music organiza o evento "Réveillon Open Bar", que acontecerá a partir das 22h.

A festa terá a presença do DJ Tomate, Pricilla & Ricardo, Jorge & Miguel, Denner & Rhuan e DJ Everton Detona.

A entrada custa R$ 50 para a pista e R$ 80 para a área vip.

Mais informações, no site do Gerônimo West Music.

Malcom Club

Na sexta-feira (29), será a vez do underground tomar conta do espaço, com mais uma edição da Dard Sid3.

As atrações ficam por conta de Rainner, DJ Moraes e Guilherme Zaun.

No sábado (30), os containers do Malcom Club também serão agitados com muito flashback, house, eletrônico, hip hop e pop.

A festa Jukebox, comandada pelos DJ Edinho Martins e DJ Serginho Moraes, irá relembrar os melhores hits tocados em 2017 na casa.

A entrada pode ser adquirida na portaria do pub a R$ 12 até às 23h, e R$ 20 após este horário.

Casa Rio

A virada do ano na Casa Rio deve agitar o público alternativo de Cuiabá.

"Réveillon Evolution" terão as drags Miranda e Lunna fazendo performace.

O line up conta com os DJ Arthur Bianchini, Diego Ramos, Gabi Rezende, Aderson e muito mais.

A festa tem início às 22h e a entrada custa R$ 20.

Música

Malcom Pub

Ponto de encontro dos amantes do rock e do agito, o Malcom traz, na sexta-feira (29), a galera do TS4, banda cover de Pontes e Lacerda (448 km a Oeste de Cuiabá), com pitadas de rock nacional, punk, pop rock e indie, e o especial Arctic Monkeys, banda inglesa indie considerada uma das principais da cena do rock internacional.

No sábado (30), o pub encerra o ano com a banda cuiabana Rhox, tocando o melhor de Charlie Brown Jr e Raimundos.

Bar do Bigode

Nesta sexta-feira (8), é realizado o já tradicional Funk e Reggaeton. A animação fica por conta do DJ Craici.

Os ingressos custam R$ 5 até às 22h, e R$ 10 após esse horário.

No sábado (30), é realizado o Esquenta Bloco do Bigode 2018!, a partir das 18h.

O agito será por conta com muito axé, pagode, samba e swingueira, com o grupo Aprontâe. O DJ Craici ainda tocará funk e reggaeton.

A entrada é R$ 10 até 22h, e R$ 15 após esse horário.

Evento

Réveillon da Orla do Porto

A Prefeitura de Cuiabá organiza uma grande festa de Réveillon, na Orla do Porto.

O evento gratuito terá início no sábado (30), às 20h, com shows de DJ Cleyton 7, MC Dentinho, Karol & Karoline, Banda Mix MT e Guga Cunha.

Já no domingo (31), haverá show nacional com Anselmo & Rafael e Felipe Araújo.

A contagem da virada do ano será feita pelo prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB), e haverá uma queima de fogos de 16 minutos.

Para quem prefere algo mais exclusivo, haverá o camarote Deluxe. Com o espaço para 2 mil pessoas, oferece conforto, área climatizada, localização backstage um dos pontos mais privilegiado da festa, banheiros exclusivos, praça de alimentação exclusiva, fumodromo, garçon, segurança, mesa de frutas e petiscos.

Na virada, o champagne é por conta dos organizadores.

Os ingressos custam R$ 60.

Réveillon na Chapada

Reprodução O cantor Loubet é uma das atrações do Réveillon na Musiva

A Prefeitura de Chapada dos Guimarães (67 km ao Norte de Cuiabá) realizará, no domingo (31), uma festa de Réveillon na Praça Dom Wunibaldo, a principal da cidade, em frente à Igreja Santana do Sacramento.

O evento terá início às 22h e será gratuito.

O agito da noite ficará por conta da banda Bem Brasil.

Réveillon Musiva

A virada de ano também poderá ser celebrada no Réveillon Musiva, na Musiva, que terá a participação da dupla sertaneja Bruninho & Davi.

O cantor Loubet também irá agitar a noite.

A abertura do local será às 22h. Haverá open bar de salgados e caldos, open food de espumante e queima de fogos.

O ingresso individual custa R$ 320 (inteira) e R$ 160 (meia). O camarote, para 10 pessoas, custa R$ 3 mil.

Para mais informações sobre o evento no site da Casa de Festas.

Réveillon Getúlio Grill

A virada de ano também poderá ser celebrada no Getúlio Grill, em Cuiabá.

De acordo com a direção do local, haverá open food, com direito a mesas de frios, jantar e sobremesas.

A festa contará com bandas e DJs. O local, porém, não divulgou as atrações que irão participar do evento.

A entrada individual custa R$ 170 para área externa e R$ 190 para área interna. As bebidas não estão inclusas.

Mais informações pelo telefone (65) 3624-9992.

Réveillon Uruguayo Parrilla

O restaurante Uruguayo Parrila, em Cuiabá, também estará aberto ao público, durante a virada de ano.

De acordo com a direção do local, haverá open food, com direito a mesa de frios e frutas da estação, jantar e sobremesa.

O restaurante também vai oferecer open bar de Chopp Brahma e uma garrafa de espumante francês Comte Bailly Brut para cada dois convites.

A festa pela chegada do novo ano ainda terá a apresentação da cantora Lorena Ly.

A entrada individual custa R$ 340. Crianças até 12 anos não pagam. Mais informações pelo número: (65) 2129-2660.

Réveillon 2018 na Assof

Os grupos Sedusamba e Fissura, a dupla Sarah & Lívia e o DJ Everton Detona vão animar a noite da virada, na Associação dos Oficiais da Polícia e Bombeiro Militar de Mato Grosso, na Avenida Dr. Hélio Ponce de Arruda, na Capital.

A festa contará com open food de arroz branco e a grega, lagarto ao molho madeira, pernil suíno, farofa de alho e salada tropical, além de open bar de cerveja brahma, refrigerante e água.

Quem curtir o Réveillon no local também poderá conferir uma queima de fogos.

Os ingressos custam R$ 110 (inteira) e R$ 100 (meia).

Chapada Boutique Réveillon

Na noite de 31 de dezembro, também acontecerá o Chapada Boutique Réveillon 2018, no Villa Gina Defanti, em Chapada dos Guimarães. O evento terá início às 23h e terminará às 6h.

A animação ficará por conta de Henrique Maluf, Serrado Groove e os DJs Gilmar Deniz e Tiago Faisão.

O evento contará com um banquete extenso, incluindo petiscos, entrada, ceia, sobremesa e café da manhã.

Também haverá open bar com água, cerveja, refrigerante e espumante.

O ingresso individual custa R$ 250.

Para mais informações sobre o evento no site da Casa de Festas.

Divulgação A animação do evento Chapada Boutique Réveillon ficará por conta de Henrique Maluf

Réveillon Be Happy

O "Réveillon Be Happy" também é uma das alternativas para aproveitar a virada de ano, na Capital.

O evento acontecerá no Cenarium Rural, a partir das 21h, e terá open food e open bar.

A festa contará com dois espaços de show para o público: o “Palco Principal” e o “Espaço Lounge”.

No Palco Principal, as atrações são: DJ Karine Bueno, Sander & Fellipe, Mestre Munir, Banda Bis e DJ Leandro Becker.

Já no Espaço Lounge, a animação ficará por conta dos DJs Charles Pitter, Remicio Nogis, Vagner Savion e Patrike Noro.

O ingresso individual custa R$ 180 (inteira) e R$ 140 (meia).

Também estão sendo vendidas mesas para 10 pessoas, no valor de R$ 2,5 mil.

Para mais informações sobre o evento acesso o site da Casa de Festas.

Exposição

After

O artista plástico mato-grossense Adriano Figueiredo exibe suas mais novas obras, na exposição “After”, na Casa do Parque, em Cuiabá.

Ao todo, são 30 peças, que mostram faces de várias formas de Cristo.

A exposição segue até o dia 27 de janeiro, com entrada franca.

A Casa do Parque fica na Rua Marechal Severiano de Queiroz, no bairro Duque de Caxias, nos fundos do Parque Mãe Bonifácia.

Mais informações, pelos telefones (65) 3365-4789 e (65) 98116-8083.

Metade Cheio

Nesta sexta-feira (29), o espaço Metade Cheio sedia o lançamento oficial do Ruído Manifesto, uma reunião de poetas, contistas, cineastas, críticos e um web designer oriundos ou residentes locais.

O objetivo é levar arte mato-grossense ao resto do Brasil e trazer arte do resto do Brasil a Mato Grosso.

A entrada é livre e você confere mais informações no evento do Facebook.

Cinema

Os cinemas de Cuiabá e Várzea Grande recebem, nesta semana, dois filmes: o nacional Fala Sério, mãe! e o drama Roda Gigante.

Reprodução Kate Winslet interpreta Ginny, no filme Roda Gigante, estreia da semana

Fala Sério, Mãe! Ingrid Guimarães interpreta Ângela Cristina, mãe da adolescente Maria de Lourdes, interpretada por Larissa Manoela, precisa lidar com as dificuldades e delícias de guiar sua filha durante uma das fases mais complicadas da vida.

Ela vive uma montanha-russa de emoções, medos e frustrações.

A classificação indicativa para assistir é Livre.

O longa Roda Gigante dirigido por Woody Allen, conta a história de Ginny é a esposa de um operador de carrossel, Humpty, que trabalha em um parque na praia de Coney Island.

Ela conhece Mickey, um salva-vidas que também trabalha na praia e acaba se apaixonando por ele.

Quando uma filha de seu marido volta para casa e também se apaixona por Mickey a roda dos desejos começa a girar.

O filme não é recomendado para menores de 12 anos.

Os filmes estão em exibição no Cinépolis, do Três Américas; no Cine Araújo, do Pantanal; no Cinemark, do Goiabeiras; e no Cineflix, do Várzea Grande Shopping.

*O MidiaNews não se responsabiliza por alterações sem aviso prévio nos horários, valores ou grade de programação dos eventos.