A cantora Rita Ora surpreendeu seus fãs e seguidores nas redes sociais ao compartilhar no Instagram duas fotos nas quais aparece fazendo topless, apenas de óculos escuros e com uma calcinha preta.

“Entrando em 2018 assim...sim, eu acabei de compartilhar uma foto do meu bumbum”, escreveu a artista de 27 anos na legenda de uma das imagens, no registro em que aparece de costas.



Em ambas as fotos a celebridade protege os seus seios com os braços, ambos repletos de pulseiras. Também chamam atenção nas fotos as várias tatuagens no corpo da cantora.



Já celebrando a chegada de 2018 e lembrando algumas de seus lembranças mais memoráveis de 2017, Ora compartilhou uma foto feita no seu aniversário, em novembro, no qual está dentro de um helicóptero em um passeio na África.

“Voando em um helicóptero pela África no meu aniversário, com um vestido de seda, talvez não tenha sido a melhor ideia”, escreveu na legenda da imagem também reveladora.

Instagram A cantora Rita Ora durante passeio de helicóptero

