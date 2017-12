DO METRÓPOLES



Uma postagem no Instagram da modelo Mariana Goldfarb aumentou as suspeitas que seu namoro com o ator Cauã Reymond está passando por dificuldades.

“O verdadeiro amor não vai te tornar outra pessoa, ele vai fazer com que você sinta orgulho de ser quem você é”, postou ela, citando o escritor Zack Magiezi, acrescentando: “A verdade liberta”.

A publicação aconteceu pouco tempo depois de uma suspeita surgir no meio dos famosos.

Segundo o colunista Leo Dias, amigos de Isis Valverde contaram que, há cerca de duas semanas, Cauã teria voltado a procurá-la através de mensagens de texto. Isis preferiu ignorar e não respondeu as tentativas de aproximação.

Fonte: https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/celebridades/post-de-mariana-goldfarb-indica-crise-em-seu-namoro-com-caua-reymond