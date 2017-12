DA QUEM



Comemorando nada menos que 25 anos de carreira em 2017, Paula Fernandes, que está na estrada desde os 8 anos, está curtindo o descanso mais do que merecido no Corona Sunsets, em Fernando de Noronha.



A festa, produzida pela Carvalheira, é uma parceria com a Pousada Zé Maria e o projeto Amo Noronha, reunindo diversos famosos para esperar a chegada de 2018 em grande estilo, com direito à presença dos DJs Korossy, The Juns, José Pinteiro e Marcio 8 para animar os convidados.



"É meu terceiro ano em Noronha. Sempre sou muito feliz aqui. Sempre começo com os dois pés aqui. Importante é estarmos acompanhados de pessoas que a gente ama. Se não der pra pular ondinhas, a gente está feliz do mesmo jeito", disse ela a QUEM.



Para 2018, Paula explica que não vai parar, mas vai pisar no freio. "Estou me preparando com turnê, música e clipe novo para o próximo ano. Este ano eu trabalhei muito e malhei menos do que queria, mas me cuidei dentro do possível", disse ela, entrando na questão de sua irretocável boa forma. Mais cedo, ela postou fotos de maiô curtindo a paradisíaca região pernambucana.



"Acho que celulite todo mundo tem. Me cuido pra caramba, mas sou como toda mulher. Tem momentos que estou mais cheinha, mas acho que foi o [fotógrafo] Eduardo Amarante, que arrasou nas fotos [risos]", disse ela, que assumiu se esforçar para manter o corpo em dia.



"Sou formiga, doceira, mineira. Sofro um pouco, mas estou segurando minha onda. No tempo que estou em casa, eu malho. Este ano trabalhei mais do que o normal. Eu estava mais cansada, mas estou me gostando muito mais. Estou muito feliz com meu corpo", comemorou.



Solteira desde o final de outubro, quando chegou ao fim seu namoro de quatro meses com o cantor lírico Thiago Arancam, Paula explicou que o assédio masculino existe, mas é mais discreto.



"Sim, eles chegam, mas são mais sutis. Não é aquela coisa invasiva e muito menos inconveniente. Ficam olhando de longe, mas sou misteriosa, né? Me conquistar não é fácil, não", finalizou a cantora.

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2017/12/solteira-paula-fernandes-fala-do-assedio-masculino-me-conquistar-nao-e-facil.html