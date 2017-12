DA QUEM



Aproveitando o fim de ano no Nordeste, Juliana Paes mostrou toda a boa forma nesta sexta-feira (29).

A atriz está com o marido, Carlos Eduardo Baptista, em Jericoacoara, no Ceará, e desejou bom dia aos fãs.



Em conversa com a QUEM, ela afirmou que, depois do furacão Bibi, em A Força do Querer, Juliana quer dar um tempo da televisão para deixar o público desligar sua imagem à da personagem.

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2017/12/juliana-paes-exibe-barriga-trincada-em-foto-em-jericoacoara.html