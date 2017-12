DA QUEM



O casal Deborah Secco e Hugo Moura estão curtindo alguns dias de folga na ilha de Fernando de Noronha com a pequena Maria Flor.

O rapaz compartilhou um clique fofo dos dois na manhã desta sexta-feira (29) em seu Instagram.

No clique, Deborah aparece beijando o rosto de Hugo enquanto os dois posam na frente do morro dos Dois Irmãos.



"-5° com sensação de 40°", escreveu o ator. Os fãs também não pouparam comentários ao casal na rede social. "Maravilhosos", escreveu um.

