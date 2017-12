DO METRÓPOLES



Letícia Spiller postou uma foto, nesta sexta-feira (29/12), e arrancou elogios de seguidores e seguidoras. Aos 44 anos, a atriz postou uma nude e exibiu a enorme tatuagem de pássaro que tem nas costas.



Na legenda, Spiller utilizou um poema. “A chuva cai mansa lá fora. E torrente lava-gente. A gente e o imanente dentro da gente. O impermanente; o permanente dos cabelos – tentáculos em todas as direções. Fã obsoleto. Raio que corta e mata. E chuva mansa na mata. A fruta que brota no meu quintal. O hóspede, o visitante que a come, que cospe, que afaga e que arranca. O perto, e de tanto medo do perto; o longe. Ou tão tão longe de tão perto. Cabaça canoa , taça que leva essa água corrente é o meu corpo. Pedra dura e lisa, gosta de ser alisada. Pedra-dor, predador de mim mesma. Garganta profana e profunda. Quer lamber todos os potes até chegar ao néctar… Eu, como uma uva -passa , serei eroticamente lambida dos pés à cabeça. Um sopro tesão dessa criação! #poema #livro #poesia #amo”, escreveu ela.

Fonte: https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/celebridades/leticia-spiller-posta-nude-e-exibe-linda-tatuagem-nas-costas