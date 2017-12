DO O DIA



Mano Brown se estressou durante uma live no Instagram, nesta terça-feira, quando, sem querer, adicionou um filtro de gatinho à sua imagem.

O cantor acabou se atrapalhando com o aplicativo e não conseguiu tirar o filtro. Irritado, ele resolveu terminar a transmissão ao vivo.

Sua foto com orelhas de gatinhos bombou na Web, e Mano Brown é, oficialmente, o novo meme de 2017.

No Twitter, seguidores elegeram a foto como a “melhor imagem para encerrar 2017”. Alguns internautas começaram a usar o episódio para descrever o humor do dia: “Hoje eu to ó o Mano Brown com filtro de gatinho”.

Fonte: http://odia.ig.com.br/diversao/2017-12-28/mano-brown-se-irrita-com-filtro-de-gatinho-e-encerra-live-no-instagram.html