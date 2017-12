DA REVISTA GLAMOUR



O verão já começou e muita gente tem aproveitado a estação mais quente do ano. Na última sexta-feira de 2017, 29, Mayra Cardi publicou uma foto na piscina de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, usando um maiô verde neón.



Nos comentários, os fãs foram só elogios. Quem também aproveitou para comentar foi Arthur Aguiar, com quem Mayra trocou alianças recentemente. "Maravilhosa", escreveu ele.



O casamento aconteceu no dia 22 de novembro e foi surpresa, e nem mesmo Arthur sabia. Juntos desde junho deste ano, os dois pretendem fazer uma outra cerimônia em Fernando de Noronha logo depois o Carnaval de 2018.

