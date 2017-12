DA VEJA



Silvio Santos, o estiloso do réveillon, apostou em um look inusitado para gravar o próximo episódio de seu programa.

Em imagem divulgada pelo assistente de palco Liminha, o patrão do SBT aparece com terno claro, tênis prateado de doer os olhos e uma gravata estampada com fotos de mulheres — entre elas, ao que tudo indica, está Hellen Ganzarolli.



“Hoje gravamos programa Silvio Santos versão 2018. Se liga no look do meu querido patrão, reparem o sapato do garoto. Isso sim é ter estilo”, escreveu Liminha, em busca de um aumento de salário para o próximo ano.

Fonte: https://veja.abril.com.br/entretenimento/look-reveillon-silvio-santos-usa-gravata-com-estampa-inusitada/