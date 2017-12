DA VEJA



Há exatos quatro anos, um acidente chocou o mundo: em 29 de dezembro de 2013, Michael Schumacher, o maior vencedor da história da Fórmula 1, sofreu uma grave lesão cerebral ao bater a cabeça contra uma pedra enquanto esquiava em Méribel, nos Alpes Franceses. Desde então, o estado de saúde do ex-piloto alemão é um completo mistério.



Em 2017, a família de Schumacher manteve máximo sigilo sobre o assunto em 2017, até mais do que em anos anteriores. Enquanto tabloides europeus especulam sobre estado de saúde e gastos com o tratamento, os fãs aguardam novidades sobre o heptacampeão de F1.



Schumacher, de 48 anos, segue em tratamento em sua casa, na Suíça, e sua família não permite a divulgação de fotos nem novos boletins sobre seu estado de saúde. Após o acidente, Schumacher passou seis meses internado em Grenoble e, depois de sair do estado de coma, passou três meses na cidade suíça de Lausanne, até ir para casa, em 2014.



Alguns amigos próximos, como Felipe Massa, contaram ter visitado o piloto, mas o segredo sobre sua real condição de saúde é mantido a sete chaves. Em janeiro deste ano, Willi Weber, ex-agente de Schumacher causou controvérsia ao dizer que “já é hora de a família de Schumacher contar a verdade.”



Algumas pessoas enviaram mensagens de esperança, como a empresária e porta-voz oficial de Michael Schumacher, Sabine Kehm. “O que aconteceu com ele é algo que, infelizmente, não podemos mudar. Só nos resta ter paciência e manter a esperança de que um dia ele estará de volta entre nós”, disse Kehm, em mostra dedicada ao heptacampeão mundial, em fevereiro de 2016.



Outros foram mais pessimistas, como ex-presidente da Ferrari e amigo de Schumacher, Luca di Montezemolo. “Infelizmente, as notícias não são boas. A vida é mesmo muito estranha. Ele foi o piloto mais vencedor na Ferrari e teve apenas um acidente grave na carreira, em 1999, que foi culpa nossa e não dele. Infelizmente, um acidente de esqui arruinou sua vida”, disse Montezemolo, em tom emocionado, segundo os jornais italianos, em 2016.



Notícias falsas



A notícia mais concreta sobre o alemão em 2017 veio de um tribunal, que informou que “Schumacher não pode andar”, ao condenar a revista alemã Bunte por ter publicado uma notícia falsa e “irresponsável”. A publicação teve de pagar uma indenização de 50.000 euros (cerca de 168.000 reais) à família de Schumacher por ter informado que “um milagre de Natal” fez com que o ex-piloto tivesse voltado a caminhar no fim do ano passado.



“Schumacher não pode andar hoje e é improvável que tenha conseguido na época”, informou o tribunal. Em outra notícia de pouca ou nenhuma credibilidade, o jornal britânico Daily Express, informou, citando uma em fonte anônima, que Schumacher está pesando menos de 45 quilos (cerca de 30 quilos a menos do que nos tempos em que competia).



Já a revista italiana Autosprint publicou, um ano após o acidente, que Schumacher teria os músculos faciais imóveis mas responderia a estímulos sonoros com os olhos. Além disso, já ficaria sentado em cadeira de fisioterapia para fazer exercícios para os músculos e “chora ao escutar a voz dos filhos e da mulher Corinna“. A família sempre negou de forma veemente todas as informações deste tipo.



Enquanto o estado de saúde de Michael Schumacher tem cada vez menos espaço na mídia, seu filho, Mick, vem ganhando cada vez mais destaque. O jovem de 18 anos corre atualmente na F3 Europeia e em agosto homenageou o pai antes do início do Grande Prêmio da Bélgica.



Mick deu uma volta no circuito de Spa-Francorchamps com uma réplica da Benetton de 1994 com que seu pai conquistou o primeiro de seus sete títulos da categoria. O garoto, que diz sonhar com a F1, foi ovacionado pelo público belga na ocasião.

