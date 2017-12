DA REDE TV!



Adrian Pearce, de 60 anos, natural de Toronto, no Canadá, sofreu uma desilusão amorosa quando estava no ensino médio há quase meio século. Até aí nada de incomum para um adolescente da época.



A não ser pelo fato que, desde então, ele tem mantido - sem sequer desembrulhar - um antigo presente de Natal que ganhou de sua ex-namorada Vicki naquele fatídico dia de 1970.



À CBC, Adrian contou que ganhou o presente no dia do término e o levou para casa. "Eu fiz uma longa caminhada até minha casa e fiquei aborrecido com todas aquelas coisas que você sente quando alguém termina com você", disse.



Quando chegou em casa, contudo, Adrian lembra que decidiu colocar o presente sob a árvore de Natal. "E eu disse a minha família que nunca abriria esse presente". E ele nunca o fez.



Como uma tradição, Adrian colocou o presente ainda embrulhado sob a árvore todo o Natal durante anos. Mesmo depois de casar e ter filhos. Seus filhos continuaram perguntando se podiam abrir aquele presente, mas ele se recusou.



Até que sua esposa o proibiu de colocar aquele embrulho na árvore de Natal. Mesmo assim, Adrian conta que ainda tira o presente, envolto em papel azul desbotado, todos os anos para olhar.



"Mantive isso inicialmente porque que talvez esperasse que um dia reataríamos e, quem sabe, abriríamos o pacote juntos. Depois de 47 anos, no entanto, acabou tornando-se um hábito olhar para aquele pacote e não abrí-lo", admite.



Adrian acredita que o presente possa ser um livro, fotos ou mesmo chocolates, agora apodrecidos pelo tempo. "Talvez eu não queira saber o conteúdo. É mais emocionante agora não abrir".

Adrian considera, no entanto, um dia acabar com o mistério e finalmente abrir o presente no 50º aniversário do término, em 2020. "Quem sabe ela [a ex-namorada] não possa ser encontrada e até compartilhe a celebração", sonha ele.

As informações são do jornal The Sun.

Fonte: http://www.redetv.uol.com.br/jornalismo/da-para-acreditar/homem-mantem-presente-que-ganhou-de-ex-namorada-por-47-anos-sob-arvore-de-n