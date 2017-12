DA QUEM



Adriane Galisteu mostrou toda a boa forma em uma foto publicada nesta sexta-feira (29). A apresentadora vai passar o Réveillon em um resort na Bahia.

A loira de 44 anos é casada com Alexandre Iódice com quem tem Vittorio, de 7 anos. Este ano, ela brilhou ao participar do quadro Dança dos Famosos do Domingão do Faustão.



Recentemente, ela revelou ter mais de mil pares de biquíni.

"Não dou, não empresto. É uma coisa que eu tenho apego. Tudo que eu não tenho apego de bolsa, roupa, bijuteria. Não tenho apego nem a carro, como tenho com biquíni. Difícil eu emprestar um biquíni. Desde que eu me lembro por gente é uma coisa que eu não dou", contou.

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2017/12/adriane-galisteu-exibe-barriga-chapada-em-dia-de-sol.html