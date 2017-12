DO EXTRA



Nem bem chegou a Fernando de Noronha e a jornalista Patrícia Poeta já correu para a Praia da Cacimba, um dos pontos mais conhecidos do arquipélago. “Tempo de refletir num cenário que inspira”, escreveu em sua conta no Instagram.



Logo, os seguidores começaram a elogiar a apresentadora do “É de casa”. “Uma sereia na praia de Noronha... Linda demais”, disse um.

“Eu não sei se a paisagem é linda ou sua presença fez o lugar ficar maravilhoso”, comentou outro. “Se divirta bem, você merece”, acrescentou uma admiradora.



Patrícia vai passar o réveillon na companhia do filho, Felipe, que está com 15 anos.

