Após confirmar o término de namoro com o modelo André Resende, Isis Valverde decidiu viajar. Depois de uma rápida passagem por Jurerê Internacional, a atriz vai passar o réveillon em Fernando de Noronha.

Isis chegou ao arquipélago no fim do dia nesta quarta-feira, 27. Ao lado da amiga, a modelo Raissa Moselli, usando óculos escuros e camiseta, a atriz posou sorridente ao chegar no aeroporto da ilha, onde se encontram muitos famosos.

Isis e André estavam juntos há quase dois anos. No último dia 17, os dois estivarem juntos no casamento de um amigo do modelo, em Angra dos Reis, e esticaram a viagem até Parati, no Sul do estado, e pareciam bem felizes. Na volta, decidiram por fim ao relacionamento.

Fonte: https://extra.globo.com/famosos/solteira-de-novo-isis-valverde-vai-passar-reveillon-em-fernando-de-noronha-com-amiga-22232933.html