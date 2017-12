DO METRÓPOLES



Um ex-vigário de uma igreja do Reino Unido ficou sem ter onde morar após ser dispensado pelo namorado 55 anos mais novo. Philip Clements, 79 anos, se casou com Florin Marin, 24 anos, após se conhecerem por um site de namoro. Apaixonado, vendeu sua casa em Kent e comprou um outro imóvel para os dois na Romênia.



Dias depois, entretanto, já de posse das chaves, o jovem decidiu terminar todo o relacionamento. “Fui ao Reino Unido para realizar alguns tratamentos médicos. Quando voltei, tivemos um briga. Florin disse que ir para boates não era para pessoas da minha idade”, contou Philip ao jornal Daily Mail.



A casa na Romênia foi colocada primeiro no nome de Philip, mas dias antes passou para Florin. Dessa forma, após o término, o ex-vigário ficou sem ter onde morar. “Perdi tudo. Fiquei na casa de amigos. Me arrependo do que fiz”, afirmou.



Apesar de tudo que aconteceu, Philip ainda pretende dar uma segunda chance a Florin. “Ele voltou a entrar em contato comigo. Estamos nos falando. Acredito que ainda há algo entre nós. Não quero o divórcio”, contou.

Fonte: https://www.metropoles.com/mundo/ex-vigario-banca-namorado-de-24-anos-leva-pe-na-bunda-e-fica-sem-teto