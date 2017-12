DO PURE PEOPLE



Além de Bruna Marquezine e Neymar, cuja retomada de namoro foi oficializada na madrugada deste domingo (31) em Fernando de Noronha, outro casal tem movimentado as redes sociais nesse pré-Réveillon: apresentados um ao outro por uma amiga em comum, Sasha Meneghel e o ator Bruno Montaleone estão juntos em São Miguel do Gostoso, no Rio Grande de Norte.

E, depois de compartilhar uma foto dando um beijo na bochecha e se declarando ao ator, a filha de Xuxa recebeu uma demonstração de carinho dele. "Eu e minha pequena no set de gravação de Lagoa Azul", brincou na legenda de uma foto na qual aparece abraçado à estudante de moda.

'Minha menina', escreve Bruno

Além da foto postada no feed do Instagram por Bruno, os dois também mostraram mais registros da noite em seu Instagram Stories: Sasha filmou uma selfie sua dando zoom no rosto do ator e escreveu "Bebezão".

Ele, por sua vez, mostrou uma foto ao lado da herdeira de Luciano Szafir e legendou com a expressão "Ma girl" (em inglês, Minha garota). O primeiro registro dos dois juntos foi mostrado por ele no dia 28 deste mês e, desde então, não faltam pedidos na web para que eles assumam o namoro.

Mãe revela paixão fashion de Sasha: 'Bolsa'

Em entrevista a Fernanda Souza, Xuxa Meneghel afirmou não ser fã de bolsas grifadas, mas entregou a paixão da filha pelo acessório.

"Eu tenho uma bolsinha que boto documentos e maquiagem. Mas não é bolsa de mulher, assim. Fica sempre no carro. Odeio (bolsa). Minha filha fala: 'Olha que bolsa linda'. Eu falo: 'Não pagaria nunca por uma bolsa'. Ela adora bolsa. As dela têm nome, sobrenome, ficam todas enroladinhas em um pano. Eu tinha uma que era para usar quando você coloca roupa chique. Está com ela. Ela pegou", contou a apresentadora, mãe-coruja da adolescente nas redes sociais.

A namorada de Junno Andrade explicou ainda que as duas têm o hábito de pegar peças uma da outra no closet.

"A gente troca. Ela pega mais. Se você abrir o armário dela, tem mais coisa minha. Eu não sei dizer não para ela", disse.