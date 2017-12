DA PURE PEOPLE



Larissa Manoela participou do "Altas Horas" deste sábado (30) e falou sobre seu namoro com o ator Leo Cidade, assumido por ela este mês.

A estrela teen explicou o motivo de não manter a relação em sigilo por muito tempo.

"Todo mundo comenta muito sobre isso e as vezes a pessoas ficam 'ah, meu deus do céu, mais um', enfim...Eu tenho muito essa coisa de mostrar realmente quem eu sou, eu não preciso esconder. Acho que eu sou essa pessoa sincera, que mostra a verdade", iniciou a jovem, presenteada com uma festa surpresa ao completar 17 anos.

'Prefiro falar abertamente', declara atriz

A adolescente, homenageada pelo novo par em seu aniversário, destacou ainda que o apoio dos pais, Silvana e Elias, é fundamental.

"Prefiro muito mais falar sobre isso abertamente com os meus pais sabendo, com minha família sabendo, com as pessoas que me acompanham sabendo e vendo a minha felicidade do que ficar com várias pessoas, até porque eu não gosto desse tipo de coisa", disse a estrela do longa "Fala Sério, Mãe", acrescentando: "Não vejo o menor problema de falar sobre namoro. Sempre digo que minha vida é aberta em dois livros, 'O Diário de Larissa Manoela', no ano passado, e esse ano, 'O Mundo de Larissa Manoela', então não tem porque esconder, estar privando isso. Acho que o importante é a gente ser feliz e estar com alguém que agregue coisas boas do seu lado, muito mais do que sair numa noite e ficar com dez".

Larissa nunca ficou com fã: 'Nunca aconteceu'

No programa, Larissa foi questionada por uma integrante da plateia se já havia se relacionado com algum admirador. "Não, nunca aconteceu. Talvez algum dos ex-namorados poderia ser um fã, ter essa admiração, acho que é sempre uma troca quando a gente gosta", argumentou a atriz, confirmada no elenco de "As Aventuras de Poliana", trama do SBT para a qual mudou o visual.

Cenas com ex em filme não incomodam atriz: 'Tranquilo'

Em recente entrevista, Larissa Manoela disse que as cenas de romance com João Guilherme Ávila, seu ex-namorado, no longa "Fala Sério, Mãe" não a aborrecem.

"Para mim foi muito tranquilo. As filmagens foram ainda quando a gente estava junto. A gente está sempre preparado para um relacionamento que pode durar ou pode não durar. Principalmente nesta nossa vida louca de artista. Eu não tenho o menor problema de assistir ao filme", argumentou.