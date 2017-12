DO PORTAL TERRA



Pabllo Vittar está mesmo com tudo. Prova disso é que o cachê de shows da cantora passou de R$ 30 mil para R$ 100 mil. Isso apenas em 2017.

Segundo a revista Veja, o cachê da drag queen deu um salto após o dueto com Fergie, no Rock in Rio 2017. Além disso, a participação em diversos programas de TV ajudou.

No Youtube, o clipe de "K.O" já ultrapassa a marca de 260 milhões de acessos. Para quem não sabe, Preta Gil é responsável por gerenciar a carreira da artista.

Com o bom momento, vale destacar Pabllo comprou recentemente uma casa para a mãe, em Uberlândia, em Minas Gerais.