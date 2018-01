REVISTA QUEM



#BruMar está oficialmente de volta! Depois retomarem o namoro na festa Borogodó, organizada pela Carvalheira, em Fernando de Noronha, Bruna Marquezine e Neymar também estão curtindo juntinhos as comemorações da virada do ano.

Os dois posaram juntos com Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank e Leo Fuchs na noite deste domingo (31).

Depois da virada, o casal curtiu o Réveillon na pousada Zé Maria. Neymar também chegou a tirar foto com crianças. Muito assediados por fãs, que não paravam de tirar fotos de Bruna e Neymar, os dois foram embora por volta das 2h da manhã.

Mais cedo, o casal foi clicado na embarcação junto do filho do jogador, Davi.

Os dois apareceram lado a lado, sentados na beira da embarcação, no vídeo ao vivo que um dos integrantes do barco fez. No Instagram, Bruna compartilhou uma foto sua dando um mergulho e aproveitou para se despedir de 2017 na legenda.