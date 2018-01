REVISTA QUEM



Madonna surpreendeu seus seguidores no Instagram, no primeiro dia de 2018, ao compartilhar uma foto com a filha, Lourdes Maria, com as axilas peludas anunciando o Ano Novo.

"Estamos prontos para você 2018", escreveu a Rainha do Pop. Na imagem dá para ver que a jovem seguiu os passos da mãe, que também abriu mão da depilação em algumas regiões do corpo.

No Natal, Madonna publicou uma foto bem sexy em que aparece vestida como Mamãe Noel sensual. "Estou chegando. Ho-ho-ho", escreveu a popstar.

Aos 59 anos, a cantora atualmente tem passado uma temporada em Lisboa, capital de Portugal, aonde foi vista fazendo compras natalinas.