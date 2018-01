REVISTA QUEM



Aline Gotschalg não está mais solteira! A ex-BBB, que curtiu a virada do ano em Trancoso, na Bahia, postou uma foto na manhã desta segunda-feira (1) com o novo namorado.

No clique, em que Aline está beijando Geraldo Souto na praia, a musa escreveu: "Meu amor! bem vindo 2018".

Aline anunciou o fim do casamento com o também ex-BBB Fernando Medeiros em novembro de 2017.

A modelo deletou as fotos do ex de seu Instagram.

O atleta mantém os posts. Aline e Fernando se conheceram no BBB15 e se casaram em 2015 e são pais de Luca, que completou um ano em abril.