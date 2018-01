DO O DIA



Tatá Werneck e Marina Ruy Barbosa não escondem que estão vivendo grandes paixões.

As atrizes, e amigas, curtiram a passagem do ano juntas e Tatá aproveitou para publicar uma foto onde as duas aparecem beijando seus respectivos parceiros, o ator rafel Vitti e o piloto Xandinho Negrão, em uma piscina, em Paraty.



"Obrigada pelo convite lindo para passar o ano novo com vocês. Vocês são lindos demais", escreveu Tatá.



Tatá e Rafael Vitti estão prestes a completar sete meses de relacionamento e os dois já deram a entender que o romance pode virar casamento em breve.

Por sua vez, Marina e Xandinho se casaram em outubro do ano passado, em um dos casórios mais comentados do ano.

Fonte: http://odia.ig.com.br/diversao/celebridades/2018-01-02/tata-werneck-e-marina-ruy-barbosa-protagonizam-beijo-coletivo-em-piscina.html