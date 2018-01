DO METRÓPOLES



Sasha Meneghel e o namorado, o ator Bruno Montaleone, passaram a virada do ano juntinhos e em clima de romance. Logo nos primeiros minutos de 2018, Bruno fez uma declaração de amor pública para a amada no Instagram.



“Ela me completa (e taca muito glitter também). Feliz 2018”, escreveu ele na legenda da foto. O casal assumiu o relacionamento há pouco tempo e passou o Réveillon na cidade de São Miguel do Gostoso, no Rio Grande do Norte.



É a primeira vez que a filha da apresentadora Xuxa assume um relacionamento publicamente. Ela tem 19 anos.

Fonte: https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/celebridades/bruno-montaleone-se-derrete-para-sasha-no-instagram-me-completa