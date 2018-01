DA QUEM



Alessandra Negrini está aproveitando a terça-feira (2) de sol para mostrar aos seguidores um presente que ganhou da mãe, Neusa.

A atriz de 47 anos publicou uma selfie no Instagram. "Com vocês: o chapéu que minha mãe me deu de Natal", escreveu a atriz na legenda.



"Maravilhosa", "perfeita", "linda" e "belíssima" foram alguns dos comentários que os fãs fizeram na publicação. "Ela dorme no formol", brincou outro internauta. "Uma das minhas atrizes preferidas", declarou uma seguidora.

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2018/01/aos-47-anos-alessandra-negrini-posta-selfie-de-biquini-e-ganha-elogios-maravilhosa.html