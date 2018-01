DA QUEM



Fofos! Bruna Marquezine se declarou para Neymar em um comentário na foto publicada pelo astro do futebol na tarde de segunda-feira (1).

Na tarde desta terça-feira (2), a atriz escreveu "Eu te amo" na foto dos dois se beijando na festa em que reataram o relacionamento, em Fernando de Noronha.



Na foto de Marina Ruy Barbosa em que está com Tatá Werneck e os amados, Bruna comentou que estava com ciumés do encontro. Em resposta, a ruiva disse: "Não fica! Agora temos que juntar os três casais".



O jogador de futebol e Bruna passaram a virada do ano juntos, após terem anunciado o fim do relacionamento em junho de 2017.

Muito assediado pelos fãs, o casal tentou fazer um programinha low profile e ir na praia Cacimba do Padre nesta segunda-feira (1), mas foi descoberto por banhistas que estavam no local e registraram o momento em que os dois conversavam sozinhos.

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2018/01/em-comentario-marquezine-devolve-declaracao-para-neymar-eu-te-amo.html