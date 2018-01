DO METRÓPOLES



Depois do selinho entre as personagens Samantha, vivida por Giovanna Grigio, e Lica, interpretada por Manoela Aliperti, “Malhação” pretende continuar a investir no romance entre elas.

Nos próximos capítulos, o casal vai dar mais um passo e transará pela primeira vez.



A cena, segundo o Extra, vai acontecer quando Samantha for à casa de Lica para estudar. O momento vai ser apenas insinuado, mas já marca algo raro na tradicional novela da Globo.

“Demorou, mas finalmente rolou”, Lica vai digitar no celular.



Marta, mãe de Lica, vai comentar o comportamento da filha. “Que tá acontecendo, Lica? Tá doente? Noite, pra Lica, sempre foi sinônimo de cinema, balada, namoro”. Lica e Samantha afirmam que vão estudar e passam a noite no quarto juntas.

Fonte: https://www.metropoles.com/entretenimento/televisao/malhacao-samantha-e-lica-vao-transar-nos-proximos-capitulos