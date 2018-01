DO METRÓPOLES



O rapper The Weeknd escolheu a cidade maravilhosa para comemorar o ano novo. Porém, ao invés de ir para uma festa privada, ele e os amigos decidiram ir para a praia de Copacabana assistir os fogos e participar das tradições brasileiras de ano novo.



O ex-namorado de Selena Gomez, que já visitou o Cristo Redentor, registros vários momentos da virada do ano no Stories do seu Instagram. Além de se juntar à multidão para acompanhar a tradicional queima de fogos, ele jogou flores no mar, saudando Iemanjá, seguindo a tradição.



O artista, que desembarcou no Rio Janeiro na noite de sábado (30/12), causou polêmica ao aparecer usando uma máscara cirúrgica. Nos vídeos da praia de Copacabana, ele também está exibe a máscara.

Fonte: https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/celebridades/no-rio-the-weeknd-passa-a-virada-na-areia-da-praia-de-copacabana