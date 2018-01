DA QUEM



Thammy Miranda foi alvo de brincadeiras de uma internautas no Instagram ao compartilhar uma foto sua sem camisa, ao lado da namorada, Andressa Ferreira, em uma praia, nesta quarta-feira (2).



"Pode respirar agora. Feliz 2018 para vocês", comentou umaa fã ironizando a pose do filho de Gretchen. "É cada foto sem respirar que qualquer hora vai aparecer morto por asfixia", disse outra. "Secando a barriguinha", observou uma terceira.



Já Thammy foi bem otimista na legenda e desejou um ano melhor aos seus seguidores. "Vem com tudo 2018! Deus abençoe o ano de todos vocês... Lembrem-se 365 novas oportunidades... Vamo para cima", escreveu o artista.

