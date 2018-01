DA QUEM



E uma das bailarinas do Domingão do Faustão vai se casar! Sim, a dançarina Karina Barros, que integra o time de beldades que agitam o palco do programa de Fausto Silva pediu a namorada, Camila Benfica, em casamento.



"Obrigada Deus!", postou Karina em seu Instagram, com foto coladinha à amada e as hashtags "Karimila", "ela disse sim", "amor", "casamento Karimila" e "boas energias". Na web, as duas, inclusive, são um amor só, com muitos cliques e declarações de amor. "Tomara que essa doença chamada AMOR seja contagiosa e se torne uma epidemia!", postou Karina, com ensaio das duas vestidas de noiva.



"Cê é bonita de todas as formas, de todos os ângulos, com todas as marcas. Manchas, pintas, estrias, detalhes... Detalhes que amo em você! Enfim, se alguém considera isso defeito é porque não olhou direito. Não olhou a fundo em seus olhos castanhos e neles encontrou a mais tenra paz. São nesses mesmos lindos olhos castanhos que vejo refletir, todos os dias, o amor que sinto por você", também já divulgou a bailarina.



Camila também já se declarou diversas vezes para Karina na web. "Tu, que tem esse abraço casa ... #karimila #amor", escreveu ela recentemente. "Só pra constar nos registros por aí, que todo o meu amor é teu. #meuamor #karimila #amor", disse ela em outra publicação no Instagram.

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2018/01/bailarina-do-faustao-pede-namorada-em-casamento-ela-disse-sim.html