DA MARIE CLAIRE



A virada de ano de Sasha Meneghel tem sido em clima de amor.

Depois de assumir romance com Bruno Montaleone, ex-ator de Malhação, durante Réveillon em São Miguel do Gostoso a estudante de moda não está enconomizando nos chamegos e declarações de amor nas redes sociais.



Em post publicado em seu stories, na manhã desta quarta-feira (3/01), a filha de Xuxa posou ao lado do namorado e escreveu "Meu Gatinho" na imagem.

Reprodução Sasha Meneghel e Bruno Montaleone

Fonte: http://revistamarieclaire.globo.com/Celebridades/noticia/2018/01/meu-gatinho-sasha-se-derrete-por-novo-namorado.html