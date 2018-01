DO METRÓPOLES



A britânica Emma Parker mostra que a vida é surpreendente. Ela e o marido, Craig, tentavam há seis anos ter um filho. Todas as oito vezes que ela ficou grávida, a mulher sofreu abortos espontâneos. Quando pensavam em desistir, a sorte parece ter mudado de lado. Nas primeiras horas de 2018, Emma deu a luz ao pequeno Charlie.



A criança, que nasceu com cerca de 2,7kg, era esperada apenas para 9 de janeiro. No entanto, após algumas complicações na gravidez, os médicos acharam melhor fazer uma cesárea e trazer o menino para o mundo uma semana antes.



“Quando passamos das 20 semanas, ficamos mais confiantes. Depois de 37 semanas, devido a problemas de saúde, voltamos a ficar preocupados e passei a ser monitorada”, contou a mãe ao jornal Lincolnshire Live. “Será muito bom ter um bebê em casa neste ano novo”, completou.



Para o pai, a felicidade também é tamanha. “Estamos doidos para levá-lo para casa. Um monte de gente quer conhecê-lo. O amor é totalmente diferente quando o seu filho nasce”, disse, emocionado.

Fonte: https://www.metropoles.com/mundo/mulher-que-teve-8-abortos-da-a-luz-ao-primeiro-filho-na-virada-do-ano