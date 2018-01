DO GLOBO ESPORTE



Há pouco mais de quatro anos, no dia 29 de dezembro de 2013, Michael Schumacher sofreu um grave acidente de esqui, na região de Grenoble, entre França e Suíça. Desde então é mantido vivo. Primeiro no hospital, onde ficou seis meses sob coma induzido, e depois em casa, em Genegra, na Suíça, a partir de setembro de 2014.

Uma equipe de médicos passou a tratar do paciente, em estado vegetativo. Um gasto que, segundo o jornal espanhol "As", chega a 140 mil euros por semana, o equivalente a R$ 550 mil. O total, até agora, seria de 28 milhões de euros, ou R$ 110 milhões.



O valor corresponde a 3% da fortuna acumulada pelo heptacameão da Fórmula 1, que segundo a revista Forbes é de 840 milhões de euros, ou R$ 3,3 bilhões. O montante transforma Schumacher no quinto esportista que mais faturou, atrás de Michael Jordan e dos jogadores de golfe Tiger Woods, Arnold Palmer e Jack Nicklaus.



Até hoje nenhuma imagem de Schumacher depois do acidente foi divulgada. Amigos mais próximos do piloto alemão que foram visita-lo evitam falar sobre o assunto.

