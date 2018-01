DO METRÓPOLES



Paris Hilton começou o ano de 2018 com o pé direito. A socialite foi pedida em casamento pelo ator Chris Zylka nessa terça-feira (2/1). Segundo a revista People, o anel tem um diamante de 20 quilates e dois menores de dois quilates cada. A joia foi avaliada em mais de R$ 6 milhões.



A peça foi desenhada por Michael Greene. Normalmente, o designer leva cerca de três semanas na produção, mas ele fez prazo especial para o casal e terminou em dois dias. “Tremi enquanto colocava a joia. É o anel mais lindo que já vi”, disse Paris à People.

Conhecido por seu papel na série “10 Coisas que Eu Odeio em Você”, Zylka fez o pedido nas montanhas de Aspen, nos Estados Unidos. Paris postou as fotos do momento em seu Instagram e exibiu o anel.

“Muito feliz e animada por estar noiva do amor da minha vida”, escreveu Paris no Instagram. “Meu melhor amigo e alma gêmea. Perfeito para mim em todos os aspectos. Muito dedicado, leal e com um bom coração. Eu me sinto a garota mais sortuda do mundo. Você é meu sonho que virou realidade! Obrigada por me mostrar que contos de fada existem”, disse.

