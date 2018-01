DO O DIA



Uma das mais lindas tenistas do circuito profissional, a ucraniana Elina Svitolina gerou polêmica ao desprezar títulos de Grand Slam e o primeiro lugar o ranking. A beldade ocupa o sexto lugar na WTA e está fazendo muito sucesso nas redes graças a um ensaio sensual realizado no final da temporada passada.

A atleta de 23 anos afirmou que não é obcecada em ganhar um título do Grand Slam nem em alcançar o topo do ranking: "eu posso jogar um alto nível de tênis. Vou continuar a trabalhar e concentrar-me apenas nisto", afirmou. A declaração gerou polêmica e não caiu bem no mundo do tênis.

Elina tem 23 anos e realizou um ensaio sensual na 'XXL'. Nas imagens, a bela aparece em cliques ousados, algumas inclusive com topless.

O ano de 2017 foi excelente para a Elina. Ela conquistou cinco títulos: os torneios de Taiwan, Dubai, Turquia, Itália e Canadá. Foi o ano mais vitorioso da carreira da ucraniana, que tem nove conquistas como tenista.

Reprodução Elina Svitolina

