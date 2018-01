DO O DIA



Qual foi o local mais inusitado em que você já passou uma virada de ano? Uma família resolveu presentear o pai, que estava trabalhando no dia festivo, de uma forma única.

Faltando cerca de uma hora para a virada do ano, Cristiane, moradora de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, publicou uma foto em seu Facebook ao lado de seus filhos, na rua: "Fomos ali fazer uma surpresinha". A surpresa? Passar o ano-novo junto de seu marido, que trabalha como cobrador de ônibus na cidade.

"E assim entramos em 2018. Primeiro uma oração e depois uma jantinha gostosa no ônibus. Já que o marido estava de serviço, fomos romper o ano no ônibus com ele. Família base de tudo", escreveu, mostrando as fotos do inusitado momento em família.

A foto viralizou e muitas pessoas elogiaram a atitude e a união da família.

Nesta última segunda-feira, Cristiane brincou com a repercussão de sua publicação: "Gente, não imaginava que uma simples postagem fosse causar essa proporção toda. Comecei 2018 com 20 minutinhos de fama [risos]".

