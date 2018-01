DA QUEM



Arthur Aguiar divertiu os internautas na web ao publicar um vídeo no Insta Stories correndo para longe da mulher, Mayra Cardi.

A life coach planejou o casamento dos dois em uma cerimônia surpresa no Rio, no dia 22 de dezembro.



"Gente pelo amor de deus, me salva. Acabei de descobrir que a Mayra quer fazer um filho surpresa. Ela já fez um casamento surpresa... Me solta, pelo amor de deus, um filho surpresa não", diz o ator correndo pela casa do casal, enquanto Mayra corre atrás dele, rindo.

Veja o vídeo:

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2018/01/arthur-aguiar-foge-de-mayra-cardi-filho-surpresa-nao.html