DA QUEM



Bruna Marquezine usou um texto de Caio Fernando de Abreu para se declarar para Neymar, na tarde desta quarta-feira (3). A atriz publicou a declaração romântica para o jogador no Instagram.



"'Eu quero nós. Mais nós. Grudados. Enrolados. Amarrados. Jogados no tapete da sala. Nós que não atam nem desatam. Eu quero pouco e quero mais. Quero você. Quero eu. Quero domingos de manhã. Quero cama desarrumada, lençol, café e travesseiro. Quero seu beijo. Quero seu cheiro. Quero aquele olhar que não cansa.' - Caio Fernando Abreu (Tive que usar as palavras de Caio, porque acho que só as minhas não são suficientes pra descrever tudo o que eu sinto por você) (Te amo)", escreveu a atriz na legenda da publicação.



Na terça-feira (2), Neymar voltou para Paris, na França, e teve uma despedida de partir o coração com Bruna. Os dois foram clicados trocando beijos e chorando, antes do jogador embarcar para a Europa.



O jogador de futebol e Bruna passaram a virada do ano juntos, após terem anunciado o fim do relacionamento em junho de 2017. Antes da despedida, o casal curtiu a manhã de terça na praia e a atriz postou um vídeo em que o jogador aparece. Os pombinhos também pararam para tirar fotos com os fãs.

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2018/01/bruna-marquezine-se-declara-para-neymar-na-web.html