DA QUEM



Lady Gaga foi fotografada no melhor estilo plena em clique divulgado na web, na noite de quarta-feira (3).



Coim um biquininho branco tomara que caia fio dental, a cantora e atriz empinou o bumbum e deixou à mostra algumas de suas muitas tatuagens, além do corpo em ótima forma.



Nos comentários do post, a "mama monster" conquistou diversos elogios, com mensagens como "te amo", "não tem como não amá-la", ela é perfeita" e "linda".

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2018/01/uau-de-fio-dental-e-bumbum-epinado-lady-gag-mostra-corpao-e-tatuagens.html