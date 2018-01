DA QUEM



Caio Castro e Mariana d'Ávila posaram juntinhos nesta quarta-feira (3) no Instagram. O ator publicou uma foto ao lado da namorada dentro de um elevador.

Na imagem, eles estão com a camiseta levantada e exibem a barriga.



"Efeito Réveillon", escreveu ele. O casal assumiu o romance no final de novembro, em Búzios, Rio, ao surgir de mãos dadas no Cine Festival, evento de cinema na cidade.

O ator está de férias desde o fim de Novo Mundo, trama das 6 em que viveu D. Pedro I.

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2018/01/caio-castro-e-namorada-posam-exibindo-barriga-efeito-reveillon.html