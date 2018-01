DA REVISTA MONET



A atriz Cameron Diaz está grávida de seu primeiro filho. A gestação da celebridade de 45 ano foi noticiada pelo site Hollywood Life.

De acordo com a publicação, o pai da criança é o marido de Diaz, o músico da banda Good Charlotte Benji Madden. Segundo o site que noticiou a novidade, os representantes das duas celebridades foram procurados para comentar o assunto, mas ainda não responderam aos questionamentos.



Na véspera do Natal de 2017, Diaz e o marido foram vistos juntos indo ao musical ‘Hamilton’ em Hollywood. Na ocasião, chamou atenção a proximidade do casal em meio a vários boatos de um possível divórcio e o volume de roupas utilizado pela atriz. Nas redes sociais foi especulado que ela já estaria tentando esconder os efeitos da gravidez em seu corpo.



Em relação aos boatos sobre a suposta gravidez, a revista US Weekly conversou com fontes próximas ao casal que confirmaram os planos de Benji e Diaz de terem um filho. De acordo com o contato da publicação, os dois estão tentando engravidar desde quando casaram, em janeiro de 2015.

Fonte: http://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2018/01/cameron-diaz-esta-esperando-primeiro-filho-aos-45-anos-diz-site.html