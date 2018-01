DA QUEM



Bruna Marquezine está em Fernando de Noronha para curtir os dias de folga das gravações de Deus Salve o Rei e foi à Praia do Leão com as amigas nesta terça-feira (2).

Entre os presentes, também estava a atriz Fernanda Paes Leme.



Mais cedo, no mesmo dia, teve uma despedida emocionante ao dar tchau para Neymar, que voltou para Paris.

Os dois passaram o Réveillon juntos e foram assunto da semana nas redes sociais.

Reprodução Bruna Marquezine

Fonte: http://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2018/01/bruna-marquezine-escolhe-biquininho-para-dia-de-praia-em-noronha.html