ROGÉRIO FRANDOLOSO

DO TV FOCO

São pouquíssimos meses de casados, mas a atriz Marina Ruy Barbosa já enfrenta problemas familiares.

A ruiva se casou no final do ano com o piloto Xandinho Negrão e reuniu os mais diversos artistas do Brasil em uma bela cerimônia.



Os dois não puderam curtir a lua-de-mel por conta das primeiras gravações da novela Deus Salve o Rei, onde Marina interpreta a protagonista Amália.

Os problemas teriam começado aí, quando a moça abriu mão dos momentos com o marido por conta do trabalho. Vale lembrar que Xandinho é milionário.



De acordo com informações da jornalista Fabíola Reipert, do quadro Hora da Venenosa do Balanço Geral SP, Marina teria flagrado a sogra, mãe de Xandinho, falando mal dela por mensagens com o filho e não gostou nada.

A sogra está cobrando mais presença de Marina na vida de Negrão e menos trabalho.

