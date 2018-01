DO METRÓPOLES



Ed Motta fez uma postagem em suas redes sociais elogiando o timbre da voz de Pabllo Vittar. “Essa semana tive uma surpresa imensa assistindo o vídeo da Pablo Vittar cantando um grande sucesso da Whitney Houston.



Eu chorei de verdade vendo porque não imaginava essa musicalidade, timbre lindo nas notas graves e quando atingiu as notas altas foi com propriedade. Depois conferi pelo YouTube que faz tempo que o talento dela é verdadeiro e genuíno”, escreveu o cantor, conhecido crítico dos movimentos da música pop.



“Por preconceito, admito, eu sempre duvido artisticamente do que é muito popular, do prato mais pedido do cardápio, do filme premiado”, diz no texto.



Pablo faz um sucesso imenso, mas tem um exército de ódio yang que se incomoda profundamente com o que isso representa na sociedade obediente e engessada. Pablo Vittar tem meu respeito”, garantiu.



Em 2016, Ed Motta lançou seu 10º disco de estúdio, Perpetual Gateways. No ano anterior, ele chegou a virar meme nas redes sociais depois de declarações sobre a presença de fãs brasileiros em seus shows na Europa. Ele pediu desculpas em seguida.

Fonte: https://www.metropoles.com/entretenimento/musica/ed-motta-elogia-voz-de-pabllo-vittar-talento-verdadeiro-e-genuino