Ratinho causou polêmica ao postar no Instagram um vídeo em que critica a série "Entre Irmãs", exibida pela Rede Globo. O apresentador do SBT também afirmou que a emissora tem muitos homossexuais em suas produções.



"Eu estava aqui vendo a novela da Globo, aquela coisa de cangaceiro e tal. Mas, poxa, a Globo colocou v*** até em filme de cangaceiro, gente? Naquele tempo não tinha v*** não", reclamou.



"Você acha que tinha v**** naquele tempo? É muito v****: é v**** às seis da tarde, é v**** às oito da noite, é v***** às nove da noite, é v***** às dez da noite, é muito v****. Eu não sei o que está acontecendo, não tem tanto v***** assim. Ou tem? Será?", perguntou.



As declarações de Ratinho causaram polêmica nas redes sociais e o apresentador recebeu várias críticas no Twitter.

Veja o vídeo:

Fonte: http://odia.ig.com.br/diversao/celebridades/2018-01-04/ratinho-faz-declaracao-polemica-sobre-serie-da-globo-exagero.html